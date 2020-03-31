Проценты по зарплатным счетам не будут облагаться налогом. Из-за маленькой ставки

Как пояснил глава кабмина Михаил Мишустин, зарплатные счета граждан не будут приниматься в расчет при расчете налога по вкладам.

Напомним, сегодня приняли законопроект о налогобложении процентов по вкладам.

Напомним, при определении налоговой базы будут суммироваться все проценты по всем вкладам во всех банках.

Однако есть исключение — в расчет не попадут проценты, если сумма размещена на счете по ставке не более 1% годовых.

В эту категорию, в частности попадают зарплатные счета.

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Премьер-министр также добавил, что первые 60 тыс. руб. процентного дохода облагаться налогом не будут и под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень, передает РБК.

