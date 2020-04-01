Заполнить 3-НДФЛ в электронном виде помогут брошюры от налоговиков

Управлением ФНС по Удмуртской Республике разработаны брошюры для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

В помощь гражданам, которым надо сдать 3-НДФЛ за 2019 год, предлагаются инструкции:

В Личном кабинете можно заполнить и отправить декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде, подписав её неквалифицированной электронной подписью. Т.е. посещать инспекцию для сдачи декларации не обязательно.

Пользователи, имеющие учетную запись портала государственных услуг, могут авторизоваться в Личном кабинете без посещения налоговой инспекции при условии, что они ранее обращались лично для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА): отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», др.

Если у граждан отсутствует доступ к порталу государственных услуг или они не были авторизованы на портале государственных услуг, учетную запись к порталу можно получить через онлайн приложения кредитных организаций: Сбербанк, Тинькофф банк и банк «Почта Банк»