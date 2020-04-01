Внимание! Сроки представления налоговой отчетности перенесли на 6 апреля 2020 года

Крайний срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен до 6 апреля 2020 года. Письмо Минфина от 31.03.2020 № 03-02-07/2/25589 отправлено в ФНС.

Указом Президента России от 25 марта 2020 года № 206 с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни для всех, кроме работников организаций в п.2 Указа. 31 марта Госдума приняла федеральный закон, который внес изменения в п.7ст.6 Налогового кодекса. Документ уже одобрен Советом Федерации.

Поправками предусмотрено, что если последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Поэтому сроки представления налоговых деклараций (расчетов) для лиц, не указанных в п. 2 Указа, продлеваются до 6 апреля 2020 года.

Это касается деклараций по налогу на прибыль (хотя срок сдачи её и по действующему НК переносится), деклараций по налогу на имущество, по УСН (организации) и ЕСХН.