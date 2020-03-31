Самые важные поправки в НК, которые спешно приняли сегодня: взносы, отсрочки по налогам и переход с ЕНВД

Совет Федерации только что одобрил федеральный закон с поправками в Налоговый кодекс, поспешно принятыми сегодня же Госдумой.

Большая часть этих поправок вносится в связи с эпидемией коронавируса. О каждой поправке мы подробно уже писали в наших новостях сегодня:

Этим же законом вводится налог на доходы от процентов по банковским вкладам. Этот налог не будет взиматься по процентам полученным в 2020 году. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года. Подробности в материале Стало известно, как будут считать налог с процентов по вкладам

И еще одна новость для тех, кто переходит или уже перешел с вмененки на УСН: При переходе с ЕНВД на упрощенку разрешили учитывать расходы на остатки товаров

Скорее всего в ближайшее же время закон будет подписан президентом и официально опубликован.