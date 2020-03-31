Самые важные поправки в НК, которые спешно приняли сегодня: взносы, отсрочки по налогам и переход с ЕНВД

Я вот про этот абзац (там еще график под ним):Карантин в России сразу ударил по цене нефти. Росси...
так это потому что во многих регионах ограничительные мероприятия (карантин) введены в соответств...
Бастрыкин (СК) вчера уже всех женщин по домам разогнал......
То что платится сверх предельной базы к пенсионному "страхованию" вообще никакого отношения не им...
Кто читал полный текст - что с моментом, что взносы уменьшатся при условии направления освободив...
Так а зачем нам новая, 1 квартал это не касается.
А, на кого еще перекладывать? Те кто исполнил, значит умеют как то. "Кто везет на том и едут"...
Ну и какой прок нормальным людям от этой мифической хрени?...
Это что реальный разговор? ))
Ну вот это что. Сотрудников ФСБ отправят во внеплановый отпуск из-за коронавируса https://www.rbc...
Не, ну если так, положа руку на сердце. Так, как Путину всегда хотелось (после того, как его в ед...
Станок не включают, потому что боятся что будет "как в Венесуэле". ...
Monsieur, n'utilisez pas les expressions des déménageurs dans une société décente. Et la situatio...
Не знаю))Включили бы станок, как Германия на 160 с лишним миллиардов ("финансовая базука" - назва...
А почему государство в очередной раз перекладывает свои проблемы на тех, кто свои обязанности, за...
По зарплате есть 2НДФЛ.Наложка нормально справлялась с прогрессивной шкалой до гл. 23 НК....
Интересно как быстро новую РСВ сверстают?
Поддержим малый бизнес, а на работающих насрать. Партия и правительство вернет недостающие пенсио...
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/40310b846fcbcbc143f7d94d386b3546f00ba6e4/
ст. 1 и 31Вроде бы ничего не придумал...
Завтра 1 апреля.)) День начала нефтяного беспредела. Завтра "маленькие" выставят счета двум уже д...
А что вспоминать про прогрессивный НДФЛ ? , ввп сказал что богатые люди - умные, найдут способ не...
А Вы уверены, что у правительства с такой останется фонд национального благосостояния?...
Ничего подобного, теперь чем больше зарплата тем меньше налог, а с минималки дерем по полной.И та...
я, конечно, даже близко не врач, но как по мне - немного некорректно делать такие заявления без с...
это как? сумма процентов расчитанная как млн.* ключевую- это что?...
про бояр я не писал, в том то и дело что в обращении про сумму вкладов, а в последующем указе пр...
Тут другой момент, никакого вклада на миллион по факту нет вообще, есть льгота по НДФЛ на % ключе...
Обращение по сути болтология. И, заметьте, закон Путин будет подписывать сам. Так что не надо про...
А что именно ухудшает? Снижение ставок, которые уплачивают работодатели, разве что-то у них ухудш...
А ИП фиксированные взносы, стало быть, не поменяли?
не совсем верно где? в обращении ввп было про сумму вкладов, в указе с поручениями- про вклад, а ...