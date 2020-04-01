«Не ближе одного метра друг к другу». Роспотребнадзор предписал держать дистанцию

Роспотребнадзор выпустил новое постановление №9 от 30 марта, в котором, среди прочего, предписал гражданам находиться друг от друга на дистанции не менее метра.

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».

Логично, в такси особо не дистанцируешься.

А вообще, хоть там машины в обязательном порядке обрабатывают, а таксисты носят маски, все равно особо ездить никуда не рекомендуется. Вирус проникает даже сквозь защиту, вспомните историю с главврачом Коммунарки.

Старайтесь быть дома.