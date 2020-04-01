Врачам и ученым предложили увеличить зарплату: проект внесен в Думу

Самые ценные для страны кадры должны получать достойную оплату труда, причем их зарплаты не должны в разы отличаться по регионам. Таковы нормы законопроекта № 934309-7 с поправками в ТК, внесенного в Госдуму депутатами от «Справедливой России».

Речь идет о врачах, учителях, преподавателях вузов, научных сотрудниках.

Согласно законопроекту, средняя зарплата работников стратегических профессий должна быть не ниже двух средних зарплат в регионе трудоустройства. А в масштабах страны зарплаты указанных категорий не могут отличаться более чем в два раза.

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«Сейчас в Москве врач может получать 70 тысяч рублей, а в глубинке — 15 тысяч, и то с доплатами, — привел пример лидер „СР“ Сергей Миронов. — Необходимо устранить этот разрыв в окладах по регионам и в целом гарантировать людям достойную оплату труда, без переработок. Причем, согласно нашей инициативе, если у региона нет средств на обеспечение этих мер, к их финансированию подключается федеральный бюджет».

Чрезвычайные обстоятельства лишний раз подчеркнули ценность стратегических кадров для нашей страны, отметил Миронов.

«Кому сегодня нужны топ-менеджеры банков, нефтяных корпораций с их огромными зарплатами? А вот наши врачи, педагоги, ученые выполняют важнейшую социальную миссию, в буквальном смысле спасают страну и граждан в период эпидемии. Их труд по-прежнему недооценен, это необходимо исправить!», — добавил парламентарий.