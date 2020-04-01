Суды начали рассмотрение дел через WhatsApp, Skype

Суды начали рассмотрение дел при помощи программ для видеосвязи. В частности, уже есть случаи использования WhatsApp, Skype.

В Свердловской области суд приостановил на 45 дней работу кафе, которое продолжило работать, несмотря на введение нерабочей недели и карантинный запрет. Дело рассматривалось по видеозвонку в WhatsApp.

Ранее суд в Татарстане рассмотрел по Skype административное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил проведения митинга (источник «Дождь»).

На «Клерке» недавно писали о рассмотрении материалов налоговой проверки с помощью программного продукта Zoom.

Кстати говоря, все эти ресурсы не являются российскими. Так можно вообще?