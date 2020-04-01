Путин впервые проведет совещание с правительством дистанционно

Путин сегодня впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции.
«Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным набором руководителей правительства, кабинета министров, которые также будут находиться на своих рабочих местах», – рассказал Песков (источник Интерфакс).
На прошлой неделе президент принял участие в саммите G20 посредством телеконференции.
Вчера обнаружили коронавирус у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.