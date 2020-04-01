Уволен замминистра здравоохранения

Опубликовано распоряжение Правительства от 31.03.2020 № 807-р, которым Дмитрий Костенников освобожден от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения РФ.
«Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе» — говорится в документе.
Добавим, накануне стало известно, что свой пост покинет глава Минздрава Самарской области Михаил Ратманов, который написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Решение министра глава региона Дмитрий Азаров прокомментировал односложно. «Не вовремя», — сказал губернатор.