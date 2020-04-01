Уволен замминистра здравоохранения

id248011545 Прошу прощения, не поняла, т. е. скажем, если зпл работника у меня 13000 при МРОТе 12800, то 1280... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Над.К По взносам ИП пока никаких отсрочек нет. В проекте правительства есть отсрочка по уплате 1% за 20... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

hub Парочка уточняющих вопросов...От работодателя требуется только одно — вовремя передать ... Больничный при коронавирусе: ответы на вопросы бухгалтеров

mityai "Вам" - в смысле конкретно вам. Не расстраивайтесь, если что, всегда можно найти кого назначить к... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

natalisa52 С этим геморроем проще начислять мин зарплату ... это бухгалтерам опять куча новых форм , справок... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

КалинаКр согласна с вами, но законодатели даже представить себе не могут что работник может работать за 0... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

А365 Плохо, что за правдой идти в суд надо. ИФНС опять незаконно требует документы

natalisa52 Так НДФЛ не налоговая будет контралировать, а банки . Если у вас 1500000. разобьёте их пополам и ... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Над.К В законе речь не только о вкладах, но и об остатках на счетах. По некоторым картам начисляются пр... Проценты по зарплатным счетам не будут облагаться налогом. Из-за маленькой ставки

Над.К Простите, а текст в письме про перенос непонятен?И еще раз - декларации по налогу на прибыль и та... Внимание! Сроки представления налоговой отчетности перенесли на 6 апреля 2020 года