На Кубани нарушителей карантина отлавливают «мобильные отряды»

За соблюдением карантина в Сочи следят 76 мобильных отрядов самоконтроля. В их составе – представители полиции, казачества и органа местного самоуправления.

«Патрулирование ведется в круглосуточном режиме по всем внутригородским районам города и по сельским округам. Каждая группа работает по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, мониторинг объектов размещения и контроль за соблюдением карантина жителями и гостями курорта. Горожан, нарушающих запрет без объективной причины, отправляют обратно домой» (источник Коммерсантъ).

Ну полиция и представители ОМС еще понятно. Первым по закону патрулирование предписано. Вторым, видимо, предписали. Но это – представители государственной и муниципальной власти.

А вот казаки там, простите, каким боком? У нас в стране, вроде как, казачьим формированиям статус правоохранительных организаций никто не давал. Или давал?

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Оказывается, могут. Есть Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».

А на Кубани действует Закон Краснодарского края № 539-КЗ от 05.11.2002 года.

Статья 1 указанного закона гласит:

«Государственная и иная служба членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска – это выполнение членами казачьих обществ Кубанского казачьего войска взятых на себя обязательств по несению на территории Краснодарского края видов службы, предусмотренных федеральным законодательством».

При этом, разные регионы могут наделять свои казачьи общества разными полномочиями. И на Кубани их представители, патрулирующие улицы – уже не редкость. Поэтому, если кто-то из отловленных собрался возмущаться – смысла нет, все законно.