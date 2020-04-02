Страховые взносы снизили с 1 апреля. Но только для малого и среднего бизнеса

Вчера был подписан и опубликован федеральный закон с поправками в Налоговый кодекс. Среди них и обещанное Путиным снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

Ставки страховых взносов для организаций и ИП (внесенных в реестр МСП) с 1 апреля составят: в ПФР 10% (как в пределах лимита, так и выше него), в ФОМС 5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются. Касается это не всех зарплат, а только «выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда».

Подробности о пониженных взносах читайте в статье Приняты новые ставки взносов для малого и среднего бизнеса. Как их применять?