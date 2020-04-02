Цена на нефть Urals стала отрицательной

Расчетные цены на российскую нефть, которые служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, достигли отрицательных значений.

По данным агентства Argus, котировка Argus fip Западная Сибирь 30 марта составляла минус 1007 рублей за тонну, а 31 марта — уже минус 1200 рублей за тонну. То есть, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили стоимость продажи нефти марки Urals в Европе (источник Lenta.ru).

С другой стороны, в режиме практически всеобщей изоляции, нефть не такой ходовой товар, как, скажем, средства индивидуальной защиты. Может, стоить переходить на их экспорт?