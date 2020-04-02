Всего 1250 нарушителей карантина. По сообщениям МВД

В пресс-центре МВД России рассказали, сколько административных протоколов вынесли в отношении граждан, которые нарушили предписанный режим изоляции.

По данным полиции (по состоянию на 1 апреля), в РФ составлено уже 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, допустивших нарушения законодательства, связанного с ограничениями в связи с коронавирусом (источник РГ).

За покидание помещения нарушителей привлекают по трём составам КоАП – статьи 19.4, 19.5 и 18.8.

По первой статье штраф от 500 до 1000 рублей. Наказали 754 человека.

По второй штраф от 300 до 500 рублей, наказано 63 человека.

По третьей штраф от 2000 до 5000 рублей, наказаны 533 человека.

Но это штрафы для здоровых людей. Если человек заразился, и нарушает карантин, штрафы гораздо выше.

На Клерке «можно почитать об этих штрафах».