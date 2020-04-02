Всего 1250 нарушителей карантина. По сообщениям МВД

В пресс-центре МВД России рассказали, сколько административных протоколов вынесли в отношении граждан, которые нарушили предписанный режим изоляции.
По данным полиции (по состоянию на 1 апреля), в РФ составлено уже 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, допустивших нарушения законодательства, связанного с ограничениями в связи с коронавирусом (источник РГ).
За покидание помещения нарушителей привлекают по трём составам КоАП – статьи 19.4, 19.5 и 18.8.
- По первой статье штраф от 500 до 1000 рублей. Наказали 754 человека.
- По второй штраф от 300 до 500 рублей, наказано 63 человека.
- По третьей штраф от 2000 до 5000 рублей, наказаны 533 человека.
Но это штрафы для здоровых людей. Если человек заразился, и нарушает карантин, штрафы гораздо выше.
На Клерке «можно почитать об этих штрафах».