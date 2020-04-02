Клерк.Ру

Нефть растет, а вслед за ней и рубль. Но еще не вечер

Нефть подросла выше 26 долларов (сменился фьючерс). Теперь к рублю падает доллар, который торгуется ниже 78 рублей, евро продают по 85.

А еще на «Клерке» писали, что цена на российскую нефть Urals достигла отрицательных значений.

нефть

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить