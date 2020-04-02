Нефть растет, а вслед за ней и рубль. Но еще не вечер

ДмитрийW я думаю это больше похоже на фейк. Я хотел бы увидеть хоть одно свидетельство о смерти, и там буд... Коронавирус: штрафы, штрафы и еще раз штрафы. Почему все забили на закон?

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