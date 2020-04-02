Больничные листы по карантину для пожилых людей будут оформляться по временным правилам

Утверждены Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина гражданам в возрасте 65 лет и старше. Постановление от 01.04.2020 № 402 опубликовано на сайте Правительства.

Правила распространяются на граждан, соблюдающих режим самоизоляции по своему месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещённых на садовых земельных участках, за исключением лиц, переведённых на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного документа.

Информация о застрахованных лицах, соблюдающих режим самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к которым обеспечивается посредством единой системы идентификации и аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением требований законодательства о персональных данных.