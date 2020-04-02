ИП теперь могут платить налоги онлайн в ЛК на сайте ФНС

ФНС запустила новую версию Личного кабинета индивидуального предпринимателя, с обновленным современным дизайном и возможностью платить налоги и долги онлайн с помощью банковской карты без комиссии.

Новый кабинет стал проще, удобнее и при этом функциональнее. ИП, как и раньше, могут просматривать информацию о расчетах с бюджетом и камеральных проверках, обращаться в инспекции, получать выписки из ЕГРИП.

На главной странице представлена самая важная информация, к примеру, сообщение о предстоящих событиях – очередном отчете или платеже. Если имеется задолженность, то оплатить ее можно тут же без комиссии, используя банковскую карту.

В разделе «Мои налоги» лежит детальная информация по всем платежам и срокам оплаты. Вшит налоговый калькулятор, из которого можно сразу подать заявление о смене режима. При наличии электронной подписи, отправлять в инспекцию, не выходя из дома, более 50 видов документов, включая заявления о регистрации, перерегистрации и снятии с учета ККТ, о зачете и возврате переплаты, об уточнении невыясненного платежа, а также о смене режима налогообложения.

Новую версию запустили в тестовом режиме месяц назад. За этот месяц ИП оплатили, не выходя из дома, налогов и задолженностей на общую сумму свыше 75 млн рублей. Новый интерфейс уже протестировали 320 тысяч уникальных пользователей, 82 % из них оценили интерфейс на «отлично» и «хорошо», а более 91 % назвали новый функционал востребованным.

Работать с Личным кабинетом можно и через мобильное приложение.