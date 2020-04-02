Плата за простой может быть значительно ниже МРОТ

Некоторые работодатели в связи со сложной эпидемиологической ситуацией объявили простой с оплатой 2/3 оклада.

Но дело в том, что в некоторых компаниях оклады очень маленькие, а основная часть зарплаты — это премии и т.д.

Например, у сотрудника оклад 7 800 руб. 2/3 — это 5 200. Эта сумма меньше прожиточного минимума и меньше МРОТ. Законно ли платить людям такие копейки? Этот вопрос был адресован Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Роструд ответил, что оплата труда не должна быть меньше МРОТ только в том случае, когда сотрудник работает, то есть работа выполняется.

Когда работа приостановлена, оплачивается время простоя и привязки к МРОТ здесь нет.

Напомним, в нерабочую неделю нельзя объявлять простой. Но если он был объявлен до того, как вышел Указ Путина, то все нормально – нарушений ТК нет.