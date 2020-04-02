В нерабочую неделю заявление на увольнение можно направлять по электронке

Медработница захотела уволиться с работы. Но как? Неделя нерабочая, отдел кадров бухгалтерия, секретарь не работают. Вручить заявление на увольнение просто некому. Направить его почтой тоже не представляется возможным, так как почта не работает.

Решение этой проблемы подсказали в Роструде.

Там разъяснили, что в период действия Указа Президента о нерабочих днях изменения трудовых отношений могут оформляться путем обмена электронными образами документов при необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке.