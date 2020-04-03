Двум генералам МВД вменяется злоупотребление полномочиями

Задержанным генералам МВД вменяется злоупотребление полномочиями. СК просит Басманный суд об их аресте.
Двум заместителям главы Следственного департамента (СД) МВД генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому, задержанным в четверг по делу о коррупции, вменяется личное участие в противоправном смягчении обвинения и условий содержания бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (по материалам Интерфакс).
До этого их подозревали в получении взятки в особо крупном размере.
2 апреля в Следственном департаменте МВФ проводились обыски при участии ФСБ.
В данный момент СК просит Басманный суд Москвы арестовать этих генералов.