Клерк.Ру

Двум генералам МВД вменяется злоупотребление полномочиями

Задержанным генералам МВД вменяется злоупотребление полномочиями. СК просит Басманный суд об их аресте.

Двум заместителям главы Следственного департамента (СД) МВД генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому, задержанным в четверг по делу о коррупции, вменяется личное участие в противоправном смягчении обвинения и условий содержания бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (по материалам Интерфакс).

До этого их подозревали в получении взятки в особо крупном размере.

2 апреля в Следственном департаменте МВФ проводились обыски при участии ФСБ.

В данный момент СК просит Басманный суд Москвы арестовать этих генералов.

 

 

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