Закупки для госнужд можно будет проводить в нерабочие дни

В связи с продлением нерабочих дней Минфин подготовит нормативный акт о возможности осуществлять закупки в нерабочие дни с 6 по 30 апреля 2020 г. Об этом сообщается на сайте министерства.
Новым НПА будет предусмотрена возможность осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в нерабочие дни. В том числе:
- проводить процедуры электронных аукционов и подачи окончательных предложений о цене контракта при проведении открытых конкурсов в электронной форме в нерабочие дни;
- членам комиссии по осуществлению закупок рассматривать заявки на участие в закупках дистанционно, в том числе с применением систем видеоконференц-связи.
О предполагаемой дате принятия документа в сообщении не говорится.