Платит ли работодатель на удаленке?

Президент объявил нерабочей эту неделю, а теперь уже и весь апрель. Оплата за этот вынужденный отдых должна быть такой, как если бы люди работали. Но на практике это не всегда так.
А как с этим обстоят дела в вашей компании?
Приглашаем вас принять участие в опросе.
В социальных сетях, в одной из групп, наткнулись на аналогичный опрос. И вот какие комментарии дают люди. Ответы самые разные. Причем, некоторые оптимизма не внушают.
Источник: группа «Чертаново» в ВК.
В общем, далеко не все следуют заветам Путина и сохраняют зарплату работникам.