Платит ли работодатель на удаленке?

Лёлька_ Подскажите пожалуйста, есть ли какие то запреты на отправление людей в оплачиваемый отпуск на это... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

бух2007 все это конечно хорошо, но бизнес вообще-то не работает. У кого они закупать собрались и как? ... Закупки для госнужд можно будет проводить в нерабочие дни

АДИМ Меня смутила. Я на нее указывал в комментах к публикации про это письмо. На апрель ситуация оста... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

Старый ворчун Так и я про то же. А из всех утюгов дружное "отсрочили". И на клерке сплошь и рядом.... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

Илья Баранов Автору респект. Часто вижу как некоторые компании ведут клиентов и продажи в amoCRM, а учет в 1C.... Почему вы станете лучше, попробовав интеграцию «1С:Фреш» и amoCRM

RajichenoK везде есть люди) И не везде они есть)Над.К, я только о том, чтобы объединить наше хочу) ... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

kotobormot я вместе со всеми бумагами , прогами и компьютером изолировалась еще на прошлой неделе. что вашей... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

kotobormot ой да прям уж страх... лярдами то воровать с риском сесть в тюрягу это можно без страха... а тут ... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

Wirta И особенно бесит, что эти новые отчеты нельзя сдать через Контур, нужно регистрировать личный каб... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

Над.К Никак. Потому что размер оклада никакой роли не играет. Если у него доход в месяц менее МРОТ, то ... Страховые взносы снизили с 1 апреля. Но только для малого и среднего бизнеса

Над.К Ну да, все статьи на Клерке мои )) А чего по постам шастать, когда они в одной ленте? ... Путин ужесточил ответственность за нарушения режима ЧС, повышенной готовности и карантина

Шишигуня Да путь хотя-бы налоги я зарплаты за этот период отменят!!! А то это безобразие какое-то. Наше го... Глава Торгово-промышленной палаты предлагает отменить все налоги и ввести компенсации зарплат

А365 Надк, вы бы лучше вместо того, чтобы по чужим постам шастать, ошибки бы в своих статьях исправили... Путин ужесточил ответственность за нарушения режима ЧС, повышенной готовности и карантина

А365 А вы не судите, да не судимы будете, и о бизнесе не вам и не мне рассказывать, Над.К.Ибо мало для... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы