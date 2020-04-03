Клерк.Ру

Платит ли работодатель на удаленке?

Президент объявил нерабочей эту неделю, а теперь уже и весь апрель. Оплата за этот вынужденный отдых должна быть такой, как если бы люди работали. Но на практике это не всегда так.

А как с этим обстоят дела в вашей компании?

Приглашаем вас принять участие в опросе.

В социальных сетях, в одной из групп, наткнулись на аналогичный опрос. И вот какие комментарии дают люди. Ответы самые разные. Причем, некоторые оптимизма не внушают.

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Источник: группа «Чертаново» в ВК.  

В общем, далеко не все следуют заветам Путина и сохраняют зарплату работникам

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