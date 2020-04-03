Центр занятости хочет получать еженедельную отчетность в нерабочие дни

Владимир Путин объявил в стране нерабочий месяц, но не для всех. В частности, чиновники трудятся изо всех сил на благо страны, поэтому организациям и ИП по прежнему сыпятся требования из налоговых. А сегодня многие работодатели получили рассылку от Центра занятости.

«Сегодня пришла рассылка почти по всем фирмам и вот такая инструкция... Кто знает что это? И ИП вчера прислал от Центра занятости запрос — еженедельный предоставлять отчет о работниках!», — пишут сегодня в «Красном уголке бухгалтера».

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Что это такое пояснили коллеги:

«Подаются сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников. Работодатель должен эти сведения заносить на портале „Работа в России“. Чиновники из Минтруда еще 24 марта внесли дополнительные графы в связи с карантином! Сведения вносятся каждый раз когда есть изменения (или в течении 2 или 3 дней не помню)»

Каким образом работодатели будут отправлять еженедельно отчеты в нерабочий месяц, чиновники не подумали. Так же как не думают в налоговой, рассылая требования, на которые некому отвечать.

Уважаемый Президент! Отправьте по домам и вот этих госслужащих. И им будет хорошо (меньше риск подхватить заразу), и людям польза. Не будут трепать нервы, которые и так на пределе.