Банки выдают кредиты бизнесу на зарплаты под 0%. К осени они станут платными

Банки начали уточнять условия кредитования предпринимателей для бесперебойных выплат заработных плат, пишет «Коммерсант».

Например, в Сбербанке сообщили, что кредит смогут получить только компании, которые связаны с ним зарплатным проектом. Как уточнил зампред правления банка Анатолий Попов, кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, в этот период ставка по кредиту составляет 0%. По истечении шести месяцев ставка повышается до 4% годовых, сказал указал Анатолий Попов.

Это целевой кредит, который выдается ежемесячными траншами «исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например оплату страховых взносов», добавил банкир. Размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ. Под льготы попадают компании малого и среднего бизнеса.

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«К заемщику предъявляются условия: он должен являться субъектом МСП в категории «малое предприятие» или «микропредприятие», осуществлять свою деятельность не менее года, в его отношении не должна быть введена процедура банкротства. Заемщик сможет оплатить основной долг по окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 года в соответствии с графиком», – сообщали в Минэкономики.

ЦБ обещал дать банкам на эту форму поддержки до 150 млрд руб., кредитуя их под 4% на год. Субсидировать банки будет и правительство. Минэкономики 1 апреля предложило направить из резервного фонда 2,6 млрд руб. на кредиты для зарплат.

30 марта Сбербанк уже выдал первый кредит на выплату зарплат, всего банк планирует по этой программе выдать кредиты на зарплаты в общем объеме на 5 млрд руб. ВТБ 1 апреля также сообщил, что выдал первые краткосрочные кредиты на зарплаты. Объем займов под 0% составил 9,2 млн руб.