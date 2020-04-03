Если денег в ПФР не хватит, их возьмут в Фонде национального благосостояния

Все социальные обязательства Пенсионного фонда и Фонда социального страхования будут выполнены в полном объеме, при нехватке средств их могут взять из Фонда национального благосостояния, заявили в Минтруде.

«Пенсионный фонд и Фонд социального страхования справятся со всеми возложенными на них обязательствами. В настоящее время средств фондов хватает. При необходимости могут быть задействованы средства из Фонда национального благосостояния, ранее был принят закон, позволяющий использовать эти финансовые ресурсы», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда, отвечая на запрос агентства.

Накануне газета «Ведомости» сообщила, что ПФР, ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) из-за распространения коронавирусной инфекции в России могут недополучить от 200 млрд рублей до 2,3 трлн рублей страховых взносов, это от 2,5% до 30% от всех поступлений в 2019 году. Такие данные приводят эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики.