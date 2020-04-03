Лекарства, ввезенные в Россию с 16 марта, освободят от НДС

ДмитрийW Вообще это довольно сложная ситуация для работодателя - он подпадает под "невыплату зарплаты", и ... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

duffy Да не, он самый.У меня з/п белая, а на счете денег нет. И что мне делать с тем, что работодатель ... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

natalisa52 Я уже 5 лет пользуюсь Инфо предприятием.. Очень быстро работает обновление. В 1С по 2 часа обновл... Инфо, но теперь Предприятие: неоднозначный, но очень интересный продукт

Старый ворчун Это я знаю, и это не отсрочка - просто в нерабочие дни не платим.Есть отсрочки на 3 и 6 месяцев, ... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

бух2007 так не только товары. Услуги еще. Вы не работайте, но услуги оказывайте, раз тендер выиграли. Гос... Закупки для госнужд можно будет проводить в нерабочие дни

JU_LI Я за то чтобы зп за апрель хотя бы в размере 2 МРОТ признать необлагаемым налоговым вычетом. Т... Глава Торгово-промышленной палаты предлагает отменить все налоги и ввести компенсации зарплат

Первоклассникс Что значит "освобождены" ? Вообще не платить за эти месяцы или просто отсрочка платежей?... От взносов на капремонт стали освобождать

Первоклассникс Сейчас газпром скоро "сдыхать" будет, как и всё остальное. Там уже не то, что раньше.... От взносов на капремонт стали освобождать

Лёлька_ Подскажите пожалуйста, есть ли какие то запреты на отправление людей в оплачиваемый отпуск на это... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

бух2007 все это конечно хорошо, но бизнес вообще-то не работает. У кого они закупать собрались и как? ... Закупки для госнужд можно будет проводить в нерабочие дни

АДИМ Меня смутила. Я на нее указывал в комментах к публикации про это письмо. На апрель ситуация оста... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

Старый ворчун Так и я про то же. А из всех утюгов дружное "отсрочили". И на клерке сплошь и рядом.... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы