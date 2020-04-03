Лекарства, ввезенные в Россию с 16 марта, освободят от НДС

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ввезенные с 16 марта медицинские товары и лекарства будут освобождены от НДС.
Такое заявление он сделал на Cовместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
«Мы также последовательно упрощаем импорт крайне необходимых лекарств и медицинских товаров» (источник сайт Правительства).
«Я подписал постановление Правительства об освобождении от уплаты НДС на их ввоз в Россию. В том случае, если предприниматели безвозмездно передают их больницам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Речь идёт о тест-системах, защитных масках, костюмах, установках для очистки воздуха и бесконтактных термометрах, аппаратах искусственной вентиляции лёгких и препаратах, которые можно использовать для лечения коронавирусной инфекции».
«Особо хочу подчеркнуть, что освобождение от НДС коснётся и уже ввезённых с 16 марта медицинских товаров и лекарств» подчеркнул премьер.