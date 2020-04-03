На посещение гипермаркетов запрета нет

В период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан.

Соответствующие разъяснения дал Минпромторг.

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в «магазинах у дома» и рассредоточить людей по разным торговым форматам.

«При этом необходимо обеспечивать во всех торговых форматах соблюдение санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями», — цитирует РИА Новости сообщение Минпромторга.

Кроме того, регионам указано на необходимость обеспечить функционирование розничных рынков и ярмарок, не допускать фактов их закрытия при соблюдении принципов социальной дистанции между продавцами, покупателями.