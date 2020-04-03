Как перенесут сроки отчетности и уплаты налогов? Ничего пока неизвестно

Из-за большого количества нерабочих дней, которые объявлены в стране, у некоторых бухгалтеров началась паника. Как сдавать отчетность и платить налоги? Ведь апрель — месяц отчетности за 1 квартал.

Так вот пока еще ничего не известно. Сроки будут наверняка переносить, потому что отчетность надо еще и подготовить, а не просто сдать. Никаких писем или постановлений еще нет.

Но в сети уже начали выкладывать некие списки со сроками. Вот такой список опубликовали в «Красном уголке бухгалтера», откуда его взяли, мы не знаем.

сроки сдачи деклараций по налогу на прибыль за 2019 год, за период январь — февраль и январь — март 2020 года, за 1 квартал 2020 года переносятся на 6 мая;

срок сдачи декларации по НДС за 1-й квартал 2020 года переносится на 6 мая;

срок сдачи декларации по налогу на имущество переносится на 6 мая;

срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится на 6 мая;

срок сдачи расчета по форме 6-НДФЛ переносится на 6 мая;

срок сдачи декларации по водному налогу за 1-й квартал 2020 г переносится на 6 мая;

срок сдачи декларации 3-НДФЛ переносится на 6 мая;

срок сдачи расчета по страховым взносам за 1-й квартал 2020 года переносится на 6 мая;

срок сдачи декларации по УСН организациям переносится на 6 мая;

сроки сдачи деклараций по НДПИ за февраль и март 2020 года переносятся на 6 мая.

срок уплаты налога на прибыль за 2019 год переносится на 6 мая;

cрок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль переносится на 6 мая;

срок уплаты 1/3 платежа по НДС за 1-й квартал 2020 года переносится на 6 мая;

сроки уплаты УСН организациями за 2019 год и авансового платежа за 1-й квартал переносятся на 6 мая;

НДФЛ с зарплаты за март и апрель необходимо перечислить в бюджет 6 мая;

НДФЛ по больничным и отпускным за март и апрель необходимо перечислить в бюджет 6 мая;

водный налог за 1-й квартал 2020 года необходимо перечислить в бюджет 6 мая.

Не стоит верить таким спискам, публикуемым буквально на следующий день после того, как стало известно о нерабочем месяце. Погодите хотя бы несколько дней, чтобы появились официальные разъяснения. И постановления Правительства, которое получило право переноса налоговых сроков в 2020 году.