Как в Германии помогают бизнесу. Невозвратные гранты до 15 000 евро, кредит 1 % и оплата 60 % зарплаты

Мэр Москвы считает, что бюджет лопнет, если выдавать из него деньги гражданам. А ЦБ сказал, что кредитные каникулы — только если совсем не можете расплатиться.

А вот как обстоят дела в Германии, поделился у себя в Фейсбуке Леонид Волков, начальник штаба Навального.

«Попросил знакомого немецкого предпринимателя кратко и только по фактам расписать, какие конкретные меры поддержки бизнеса и сотрудников к настоящему моменту реализованы в Германии. Федеральная земля — Берлин.

Далее цитирую с минимальными дополнениями и пояснениями [в квадратных скобках]:

1. Soforthilfe [„немедленная помощь“].

Программа по поддержке малого бизнеса и фрилансеров. Получаешь невозвратный грант от 5000 до 15000 евро, просто заполняешь форму на сайте Investment Bank Berlin. Я и все мои знакомые получили в течение 5 дней после запроса.

Самозанятые, индивидуальные предприниматели и фрилансеры получают от 5 до 9 тысяч евро, малые предприниматели с числом работающих до 10 человек — до 15 тысяч евро.

2. Kurzarbeitgeld [„деньги за сокращенный рабочий день“].

Государство оплачивает 60% зарплаты твоих сотрудников. Скажем, у сотрудника з/п 1000 евро, я подаю заявление, что он пока на паузе, государство гарантированно платит ему 600 евро.

При этом ни фирма, ни сотрудник НЕ платят никаких социальных налогов на этого сотрудника. Такая мера экономит около 2000 евро на сотрудника.

3. Darlehen [„кредит“].

Кредит под ставку 1%; 100% риска и гарантии берет государство. Кредит — не более 50% от выручки прошлого года. Для него надо подготовить ряд документов.

4. Арендодателям запрещено выгонять бизнесы за неуплаты. Компании запрещено банкротить за неоплаченные счета.

[Берлин (население 3.7 млн человек) направил только по программе немедленной помощи (пункт 1 выше) уже 1.3 млрд евро; поддержку получили свыше 360 тысяч человек]. Все организованно электронно.

Государство велело бизнесам закрыться — государство помогло бизнесам, все по-честному».