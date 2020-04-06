Выплаты при увольнении по соглашению сторон уменьшают базу по прибыли. Но только в разумных пределах

К расходам на оплату труда относятся, в частности, начисления увольняемым работникам, в том числе в связи с сокращением.

А что если выплата производится на основании допника к трудовому договору при увольнении по соглашению сторон?

В этом случае тоже можно уменьшить базу по прибыли, поясняет Минфин в письме № 03-03-06/1/20894 от 18.03.2020.

При этом согласно Обзору судебной практики Верховного Суда РФ № 4 от 20.1.2016 для признания денежной суммы, выплаченной работнику в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон, расходами в целях исчисления налога на прибыль необходимо, чтобы такая выплата являлась экономически обоснованной.

При значительном размере этой суммы и ее явном несоответствии обстоятельствам, характеризующим трудовую деятельность работника, на налогоплательщике лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенной выплаты и ее экономическую оправданность.