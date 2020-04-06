ИП может перейти на ПСН с любого числа месяца

Пунктом 5 статьи 346.45 НК установлено, что патент выдается по выбору ИП на период от 1 до 12 месяцев включительно в пределах календарного года.

При этом налоговым периодом при применении ПСН признается календарный год. Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

Об этом сообщает ФНС в письме № СД-4-3/3560 от 02.03.2020.

Согласно пункту 1 статьи 346.51 НК в случае получения ИП патента на срок менее календарного года налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения полученного результата на налоговую ставку и количество дней срока, на который выдан патент.

В этой связи патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении на получение патента, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи.