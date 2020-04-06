Дадут ли пособие по безработице самозанятому?

Можно ли самозанятому лицу получить пособие по безработице? Пояснения дала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
«Самозанятому можно обратиться тоже в центр занятости с комплектом документов (для получения компенсационной выплаты — ред.), но все зависит от того, когда и какая последняя запись в его трудовой книжке была сделана. Конечно, если это было сделано более года назад, то такой самозанятый может претендовать только на минимальный размер пособия, который у нас составляет 1,5 тысячи рублей», — сказала Фаевская.
Она отметила, что в центр занятости необходимо предоставить полный комплект оригиналов документов: паспорт с постоянной регистрацией, трудовая книжка, документы об образовании. Также обязательным условием является справка о среднемесячном заработке за последние три месяца по последнему месту работы.
«Обращаю внимание, что эта справка о среднем заработке не одно и тоже, что и форма справки 2 НДФЛ. Они отличаются друг от друга, потому что в форме 2 НДФЛ отражаются все доходы гражданина, а в справке — только заработанная плата, форма которой размещена на сайте нашего министерства», — отметила Фаевская.