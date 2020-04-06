Лицензии продлят на год, гражданам за рубежом выделили 500 млн. Что еще рассказал Мишустин

Премьер рассказал о новых мерах поддержки бизнеса, отметил что некоторые регионы путают полномочия, и обнадежил граждан, которые ждут что их вывезут из-за рубежа.
Меры поддержки бизнеса
- На год продлят лицензии и разрешения, которые истекали с 1 марта и до конца 2020 года. Сфера – строительство, производство лекарств, связь. безопасность.
- Также продлевается аккредитации лабораторий, центров, к примеру, по транспортной безопасности.
- Выездные проверки соискателей будут проводиться дистанционно.
Граждане, которых возвращают из-за рубежа
Был приостановлен вывоз граждан, поскольку самолеты пустые улетали. Кто-то не явились, а кто-то не смогли попасть к вылету.
Будет осуществляться финансовая поддержка граждан за рубежом, выделили 500 млн рублей МИДу.
Борьба в регионах с коронавирусом
Правительство выделило серьезные средства регионам, хотелось бы знать, куда их расходуют.
Были случаи закрытия административных границ, ситуацию исправили.
В итге премьер отметил, что регионам даны дополнительные полномочия, но не нужно путать региональнае полномочия с федеральными. Меры должны быть адекватные.
Онлайн-торговля
Люди активнее пользуются доставкой еды, товаров. При этом есть случаи, когда препятствуют перевозчикам, закрывают пункты выдачи товаров.
Мишустин напомнил, что на онлайн-торговлю не распространяется приостановка непродовольственной розницы.