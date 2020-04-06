Мишустин: организаторы отмененных концертов должны вернуть деньги

Кто по чему диплом защищал, так я полагаю. У меня была задачка из квантовой физики. ))...
Да, ладно...всю жизнь всё на глазок, да на авось делали.)) И нормально жили.) ...
как физик скажу, на данный момент самое передовое - это электроника твердого тела, или как еще эт...
Электроны всегда бегут от женщины к мужчине, так как мужчина всегда заряжен положительно, а женщи...
знания в школе, в том числе письменные, часто оценивали по отношению к ученикам. было очень стран...
Вы о фундаментальной науке говорите, а я об инженерном промысле.Контраргументов не будет, буду со...
"Топи других, чтоб самому лучше казаться" - девиз статьи. Я и про фирмы могу тоже такое сказать, ...
За что Вы так меня ссылаете? Я хочу с Вами тут общаться. Кстати в вопросе движения электронов Вы...
По гинекологии у меня ограниченный запас собственных мнений, поэтому полагаюсь на мнение специали...
идите на ... в церковь, к братьям по разуму.
А с чего Вы взяли, что ток и электроны бегут в одном направлении? ))...
А вы к гинекологу(опять на личности, простите) со своим мнением ходите?...
Направление электрического тока на рисунках видели?) Отож!...
Как интересно читать Вас. )
без коврика скончается скатерть - купите коврик например в DNS, как я, с утолщением под запястье,...
Вас обманывали, электроны (отрицательно заряженные частицы) на самом деле бегут от минуса (где из...
так где моя бухгалтерия и где роботы, мне некомфортно писать о том, в чём абсолютно не разбираюсь...
Идя в суд надо быть готовым к проигрышу в широком смысле слова. Хорошие отношения после суда, это...
Может и способен в частности, но в целом - формализм убивает творчество. Связываясь еще в детстве...
А, разве можно полагаться еще на чье то мнение (кроме собственного, не Макса, конечно), если оно ...
Андрей, спасибо за Ваш комментарий. Я, конечно же, понимаю Ваш настрой касаемо суда, и это о...
Нет, мне лень искать в голове...Но, Вы не приводите никаких контраргументов, кроме перехода на ли...
Она это делает, даже если все сдано и уплачено вовремя. Автор не в курсе?...
Как раз ЕГЭ не дает нормальным ребятам поступать в приличные вузы. Еще раз рекомендую посмотреть ...
Я наверное с Сергеем Васильевым в разные какие-то спортмастеры ходил. В те что ходил я, там были ...
посмотрите в медицинские вузы проходной балл ))
Поэтому нужно нанимать фирму, да? Там бухгалтеры не приходящие, вообще никогда не приходящие ...
Да никого.Это просто ОТНОСИТЕЛЬНО объективный способ оценки знаний, с кучей недостатков, но всё ж...
Лимоны уже 300руб за кг со скидкой, типа "из-за повышенного спроса выросли закупочные цены"...
Какие 100 баллов? ВУЗов и специальностей проходными баллами 90+ раз-два и обчёлся, и много выпуск...
Абсолютно верно - если найти приходящего бухгалтера на 5 тысяч в месяц (а некоторые считают, что ...
Прелестно! Прелестно!Вчера заспамил ФСС звонками про подтверждение вида деятельности, про выплаты...
И как говорится "флаг вам в руки" - бегайте по инстанциям с бумажулями, для здоровья полезно. ...
К разработке тестов знаний существует несколько методических подходов,большинство из них не подра...