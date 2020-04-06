Мишустин: организаторы отмененных концертов должны вернуть деньги

Организаторы зрелищных мероприятий и концертов, которые были отменены в связи с пандемией коронавируса, должны компенсировать зрителям потерю билетов.

«Из-за коронавируса граждане не смогли посетить мероприятия, на которые уже купили билеты. Организаторы должны предложить им какую-то альтернативу, например, пригласить на другое мероприятие после того, как страна снова начнет жить в нормальном ритме. Либо вернуть средства, если человека не устроит этот вариант», – сказал Мишустин.

Соответствующее постановление (от 3 апреля 2020 г. № 442) уже подписано.

Если обращение на возврат было подано через интернет, возврат осуществляется в течение 30 дней. Для электронных билетов.

Если обращение было личным, возврат осуществляется в день обращения. Но не раньше даты отмены чрезвычайных и особых режимов.

Также Мишустин обнадежил россиян застрявших за рубежом, что их обязательно вывезут. Также им выделено 500 млн через МИД.