Когда выплачивать зарплату, если весь месяц будет нерабочим: разъяснения Роструда

Из-за введения в России оплачиваемых нерабочих дней работодатели задаются вопросом: когда выплачивать зарплату.

Поступают такие вопросы и на портал Роструда. Приведем ответы трудинсиекторов.

Напомним, изначально нерабочие дни были введены с 28 марта по 5 апреля.

Допустим, у организации установленный день выплаты зарплаты – 3 число. По старым правилам это рабочий день, а по Указу Президента – нерабочий.

Роструд пояснил, что если дата выплаты зарплаты приходится на 1 – 5 число, выплатить ее надо в последний рабочий день – 27 марта.

При нарушении сроков выплаты заработной платы работодатель может быть привлечен к ответственности, предупреждает Роструд.

Мотивировка такого разъяснения – статья 136 ТК, в которой сказано, что при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

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Между тем напомним, что согласно разъяснениям Минтруда относительно оплаты этих нерабочих дней (понятие которых не содержится в ТК) нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

А статья 136 ТК предписывает переносить день выплаты зарплаты лишь при совпадении с выходным или нерабочим праздничным днем, коими новые путинские выходные не являются.

Впрочем, в своих последующих разъяснениях Роструд уже скромно умалчивает о нормах статьи 136 ТК в части переноса срока выплаты зарплаты.

Как известно, теперь нерабочие дни продлены до 30 апреля. Следуя прежней логике Роструда, выплатить зарплату за март, аванс за апрель, а в ряде случаев и зарплату за апрель также следует в последний рабочий день, который был 27 марта.

Однако теперь Роструд дает другие разъяснения.

Вопрос звучит так:

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Бухгалтерию удаленно перевести не имеется возможности и чтобы выплатить зарплату нужно выходить на работу. В связи со сложившейся ситуацией и тем, что в апреле целиком нерабочие дни, может организация выплатить 10 апреля зарплату за вторую половину марта и за первую половину апреля сразу?

Роструд отвечает:

Заработная плата должна выплачиваться в обычный срок, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором.

Как видим, Роструд проигнорировал упоминание о бухгалтерии, для которой эти дни также являются нерабочими.

Как говорится, вирус вирусом, а зарплата – по расписанию.