Кредитные каникулы в цифрах и реальных ценах

Кредитные каникулы это, конечно, хорошо. Толькот вот пределы по кредитам для этих каникул какие-то совсем куцые.

На «Клерке» про них уже писали. И написали про максимальные пороги для таких кредитов.

Но телеграм-канал «Поворот на право» попробовал увязать эти суммы с реальностю. Вышло не очень.

«Правительство установило максимальную сумму кредита, при которой можно уйти на каникулы. Внимание: не остаток по долгу, а именно общую сумму кредита. (То есть неважно, сколько вы уже заплатили).

Так, каникулы будут выдаваться, если:

Сумма по ипотеке не превышает 1,5 миллиона рублей.

Автокредит – не больше 600 тысяч рублей.

Потребительский – 250 тыс. руб.

Не очень понятно, где правительство видело машины за 600 тысяч. Сейчас даже Фольксваген Поло в самой простой комплектации стоит почти 800 тысяч. А про ипотеку просто смешно. Особенно для Москвы, где средняя стоимость квартиры в комфорт-классе – 12 миллионов рублей».

От автора. Ипотека с 2017 года, студия 27 квадратов в лижнем Подмосковье, сумма 2 миллиона 66 тысяч. В регионах 1,5 миллиона, на вторичном рынке, с трудом, но реальна.

А вот насчет автокредита – если брать новую Lada Vesta, как раз по скидке 440910 рублей.

Наверное, заодно решили отечественный автопром поддержать. Нечего из-за бугра машины возить, они ж заразные могут быть!