Кредитные каникулы в цифрах и реальных ценах

Кредитные каникулы это, конечно, хорошо. Толькот вот пределы по кредитам для этих каникул какие-то совсем куцые.
На «Клерке» про них уже писали. И написали про максимальные пороги для таких кредитов.
Но телеграм-канал «Поворот на право» попробовал увязать эти суммы с реальностю. Вышло не очень.
«Правительство установило максимальную сумму кредита, при которой можно уйти на каникулы. Внимание: не остаток по долгу, а именно общую сумму кредита. (То есть неважно, сколько вы уже заплатили).
Так, каникулы будут выдаваться, если:
- Сумма по ипотеке не превышает 1,5 миллиона рублей.
- Автокредит – не больше 600 тысяч рублей.
- Потребительский – 250 тыс. руб.
Не очень понятно, где правительство видело машины за 600 тысяч. Сейчас даже Фольксваген Поло в самой простой комплектации стоит почти 800 тысяч. А про ипотеку просто смешно. Особенно для Москвы, где средняя стоимость квартиры в комфорт-классе – 12 миллионов рублей».
От автора. Ипотека с 2017 года, студия 27 квадратов в лижнем Подмосковье, сумма 2 миллиона 66 тысяч. В регионах 1,5 миллиона, на вторичном рынке, с трудом, но реальна.
А вот насчет автокредита – если брать новую Lada Vesta, как раз по скидке 440910 рублей.
Наверное, заодно решили отечественный автопром поддержать. Нечего из-за бугра машины возить, они ж заразные могут быть!