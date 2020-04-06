Декларацию 3-НДФЛ в этом году можно подать до 30 июля

Декларационную кампанию продлили на три месяца из-за коронавируса. Налог, исчисленный в декларации, необходимо оплатить до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если НДФл не удержал налоговый агент, то исчислить и уплатить его также нужно самостоятельно.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн.

Достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций:

декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду;

имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости;

социальный налоговый вычет за обучение;

социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств;

социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность;

инвестиционный вычет.

ФНС России обращает внимание, что традиционная акция «Дни открытых дверей», которая проводилась в преддверии окончания Декларационной кампании, в этом году отменена.