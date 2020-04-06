Антиотмывочные отделы в банках должны работать в обычном режиме

я сегодня по почте отправляла.
Я тоже сегодня кучу РСВ сдала и сегодня же по всем положительные протоколы пришли ...
100% ваше "кабанье рыло" - мелкий бизнесмен или предприниматель. Их повадки, сразу видно....
вот хороший вопрос. если фирма деятельность на период нерабочих дней полностью прекратила, кто до...
Думаю, бизнесмену, не умеющему просчитывать элементарные риски, создавать задел, обеспечить людей...
Меня больше всего бесит этот список привилегированных отраслей 32.99.8 Производство изделий н...
Кому война, а кому мать родна."Федеральное бюджетное учреждение науки" во время эпидемии наживает...
Перечень один. Но он будет обновляться, обещали по крайней мере...
Так с 8 апреля банки эти кредиты должны начать выдавать
Этот перечень используется только в отношении заемщиков? А для переноса срока сдачи отчетности и...
Вы пробовали хоть у одного оптовика фармрынка найти маски? Попробуйте.Историю с "Гранд Капиталом"...
По постановлению - будет запрещено продавать маски везде, кроме аптек....
Я прочла и поняла, что сроки не переносятся, платим наугад штрафы не начисляются...
отвечу позже, сейчас уезжаю.
Смешно: на одной торговой линии две аптеки (масок нет, перчаток нет) и два "Магнита" (продуктовый...
Проще переболеть и забыть на всегда. 47 человек на 143000000. Вероятность умереть близка к нулю.....
Я планирую работать по обычному графику, все отчеты, платежи, в т.ч. зар.плату, даже не заморачив...
Не вижу ничего страшного, если мелкие аптечные предприниматели не станут играть в эту "игру".Во п...
Это отписка для галочки. На "отшибитесь"
Альтернативное предложение. А что там по основному? Не одобрили?...
У меня есть широкие познания в области экономики и истории. Как пример приведу Германию после Пер...
Так то правильно все, только очень уж часто случается "хотели, как лучше, а получилось как всег...
С точки зрения наемного работника (не дай Бог бюджетника), потребителя....даС точки зрения бизнес...
Написал им на почту с просьбой разъяснений. Речь идет о производимых изделиях с момента вступлени...
Я думаю, что государство вообще не должно интересоваться, что сделал человек со своими деньгами, ...
А я вспоминая 90-е помню гиперифляцию, 1 кг помидор в 1992 году в Улан-Удэ стоил 325 рублей (лето...
Потому что на облигации выплачиваются дивиденды. Сама облигация может быть приобретена чуть выше ...
А у нас два вида производства, не товары первой необходимости, нас тоже закрыли. И никуда не вклю...
Очень просто, деньги на зарплаты бюджетникам уже заложены в бюджет, а вы предлагаете напечатать н...
Конечно нет, всё идёт валовой массой. Но если задуматься - какому бизнесу нужен товар, который за...
И тут еще у кого-то язык повернется требовать спасать таких бизнесменов?ха-ха-ха......
Повтор "на оплату на оплату".
Ивенты, реклама, продвижение, конференции, все где как раз люди собираются в одном зале и активно...
Реклама, и нас нигде нет (( В этом постановлении только организация выставок, а это именно выстав...