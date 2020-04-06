Клерк.Ру

Антиотмывочные отделы в банках должны работать в обычном режиме

Если в эти нерабочие дни банк работает, пусть даже в сокращенном виде, то антиотмывочные подразделения должны работать в обычном режиме.

Такой наказ кредитным организациям дал Росфинмониторинг, передает Телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».

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