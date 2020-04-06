18% НДФЛ для доходов более 100 млн. в год. И обнулить его при доходе менее 2 МРОТ в месяц

Миллиардер Троценко предлагает прогрессивную шкалу по НДФЛ. И обнулить его для бедных

«Жизнь уже никогда не будет такой, как до коронавируса, многие реалии изменятся во всем мире», – предупреждает Троценко.

По словам Троценко, не брать подоходный налог можно было бы со всех, кто получает менее двух МРОТ в месяц (с 1 января 2020 года размер МРОТ установлен в 12 130 руб.). По мере роста доходов ставка НДФЛ могла бы повышаться, поднимаясь до 18% для лиц, зарабатывающих более 100 млн руб. в год.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ, полагает миллиардер, помогло бы сбалансировать бюджет и дать государству возможность обнулить социальные платежи для предприятий малого и среднего бизнеса на 2-3 года вперед. Полезной Троценко считает и отмену налога на имущество, который, по его словам, в кризис стала для бизнеса «непосильным бременем», а по сути своей является «антимодернизационным», бьющим по тем, кто все же решился строить новые заводы, офисы и торговые центры.

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«Как можно компенсировать выпадающие доходы региональных бюджетов при отмене налога на имущество? Может быть увеличен налог на прибыль, допустим с 20 до 22%, чтобы прирост пошел в бюджет региона. Налог на прибыль — налог честный. Можно делиться, когда есть чем делиться. Регионы и компании будут заинтересованы в одном и том же – повышении прибыльности бизнеса», – отмечает Троценко.