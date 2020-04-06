Иностранные помидоры и огурцы не допустят до госзакупок

Российское правительство внесло огурцы и помидоры в перечень пищевых продуктов из иностранных государств, на которые действует ограничение по закупкам для государственных нужд.
До этого из стран ЕАЭС до 30 июня запретили ввозить следующие продукты:
- репчатый лук,
- чеснок,
- репа,
- рожь,
- рис,
- гречиха,
- просо,
- крупа,
- мука грубого помола и гранулы из зерна злаков,
- обрушенное гречневое зерно,
- готовые пищевые продукты из гречки,
- дроблёные и недроблёные соевые бобы;
- семена подсолнечника.
Все эти меры были введены из-за распространения коронавируса.