Иностранные помидоры и огурцы не допустят до госзакупок

Российское правительство внесло огурцы и помидоры в перечень пищевых продуктов из иностранных государств, на которые действует ограничение по закупкам для государственных нужд.

До этого из стран ЕАЭС до 30 июня запретили ввозить следующие продукты:

репчатый лук,

чеснок,

репа,

рожь,

рис,

гречиха,

просо,

крупа,

мука грубого помола и гранулы из зерна злаков,

обрушенное гречневое зерно,

готовые пищевые продукты из гречки,

дроблёные и недроблёные соевые бобы;

семена подсолнечника.

Все эти меры были введены из-за распространения коронавируса.