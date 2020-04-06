Клерк.Ру

Иностранные помидоры и огурцы не допустят до госзакупок

Российское правительство внесло огурцы и помидоры в перечень пищевых продуктов из иностранных государств, на которые действует ограничение по закупкам для государственных нужд.

До этого из стран ЕАЭС до 30 июня запретили ввозить следующие продукты:

  • репчатый лук,
  • чеснок,
  • репа,
  • рожь,
  • рис,
  • гречиха,
  • просо,
  • крупа,
  • мука грубого помола и гранулы из зерна злаков,
  • обрушенное гречневое зерно,
  • готовые пищевые продукты из гречки,
  • дроблёные и недроблёные соевые бобы;
  • семена подсолнечника.

Все эти меры были введены из-за распространения коронавируса.

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