Какие профессии оказались самыми невостребованными из-за коронавируса

В марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в России упал спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков, рассказали опрошенные РИА Новости рекрутинговые компании.

По данным сервиса поиска работы Worki, темпы роста числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе в прошлом месяце замедлились. Так, упал спрос на поваров, администраторов, охранников и уборщиков, а на официантов он за последние три недели снизился в десять раз.

Кроме того, как отметили в Worki, снизилось и число вакансий медсестер, хотя размер предлагаемой средней зарплаты вырос на девять процентов, до 36,1 тысячи рублей по стране и 42,3 тысячи рублей в столичном регионе. Аналогичную тенденцию отметили и эксперты HeadHunter. Среди самых невостребованных вакансий они упомянули официантов, ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.

Кроме того, как отметили в Worki, снизилось и число вакансий медсестер, хотя размер предлагаемой средней зарплаты вырос на девять процентов, до 36,1 тысячи рублей по стране и 42,3 тысячи рублей в столичном регионе.

Аналогичную тенденцию отметили и эксперты HeadHunter. Среди самых невостребованных вакансий они упомянули официантов, ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.