У «Банка России» появился подпольный конкурент. Виновата «Гидра». Напечатали около 1 млрд

История, достойная шпионских романов и фильмов про супергероев. МВД раскрыло сеть глубоко законспирированных фальшивомонетчиков в Нижнем Новгороде.

В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга.

В целях конспирации все ее участники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса (источник Коммерсантъ).

Таким образом, друг друга подельники знали только заочно по никам. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.

В общей сложности, фальшивомонетчики могли успеть напечатать и запустить в оборот около 1 млрд руб. номиналом 5 тыс., 2 тыс. и 1 тыс.

При этом даже в магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку.