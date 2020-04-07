В Госдуму внесен проект о снижении платы за услуги ЖКХ, предоставленные с нарушениями

Правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований.

Изменения вносятся в статьи 157 и 1572 Жилищного кодекса РФ.

Как подчеркивается в пояснительной записке, это станет возможным «вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время».

Кроме того, законопроектом устанавливается, кем осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги, а также порядок взаимодействия в этом случае ресурсоснабжающей организации и лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.