Какая реклама встречается в интернете в период карантина

На карантине работа продолжается. Не остаются в стороне самые разные отрасли, предлагая в рекламе все что угодно. Сомнительные предложения, откровенно незаконные услуги. И роскошные авто.
В самом начале карантина всплыло такое:
Прекрасное сочетание. Только нужно, наверное, с конца смотреть. Сначала продаем дорого ООО на НДС, потом потрясаем воображение роскошным автомобилем, а там можно и за штурвал самолета захотеть.
Дальше карантин ширится, появляются разные сомнительные заработки. Например, такое:
Особенно первое. Очень сейчас «актуально».
Есть и такое:
Просто прекрасно. Уж не маски ли с антисептиками?
Но время идет, карантин уж две недели как. Появляются новые предложения. Такие, как это:
Какое время, такие и услуги.
А вот это для тех кто ищет:
Ищущий да обрящет!
Иногда просто цепляет картинка для фона. Как, например, тут:
И напоследок:
С русским языком как-то не очень у некоторых.