Какая реклама встречается в интернете в период карантина

На карантине работа продолжается. Не остаются в стороне самые разные отрасли, предлагая в рекламе все что угодно. Сомнительные предложения, откровенно незаконные услуги. И роскошные авто.

В самом начале карантина всплыло такое:

Прекрасное сочетание. Только нужно, наверное, с конца смотреть. Сначала продаем дорого ООО на НДС, потом потрясаем воображение роскошным автомобилем, а там можно и за штурвал самолета захотеть.

Дальше карантин ширится, появляются разные сомнительные заработки. Например, такое:

Особенно первое. Очень сейчас «актуально».

Есть и такое:

Просто прекрасно. Уж не маски ли с антисептиками?

Но время идет, карантин уж две недели как. Появляются новые предложения. Такие, как это:

Какое время, такие и услуги.

А вот это для тех кто ищет:

Ищущий да обрящет!

Иногда просто цепляет картинка для фона. Как, например, тут:

И напоследок:

С русским языком как-то не очень у некоторых.