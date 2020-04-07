Новая «аська» станет альтернативой запрещенному Telegram?

ICQ «внезапно» возродили. А мы-то удивлялись, что она делает в списке социально значимых сайтов.
Mail.ru Group запускает первый AI-мессенджер, ключевые функции которого базируются на технологиях искусственного интеллекта. Его основой стала легендарная ICQ, обновленное название мессенджера – ICQ New.
Вот что пишут про новый мессенджер:
- Система быстрых ответов Smart Reply, созданная при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть подсказывает пользователю готовые ответы в виде коротких фраз или стикеров, исходя из контекста диалога. Если же человек набирает сообщение самостоятельно, мессенджер предложит варианты замены слова, фразы или эмодзи на выразительный стикер.
- Кроме того, ICQ New умеет автоматически расшифровывать голосовые сообщения. Превращать аудио в текст позволяют алгоритмы распознавания речи, разработанные экспертами MRG Tech Lab.
- В ситуации, когда многие находятся на карантине и в самоизоляции, пользователям важно иметь возможность видеться с друзьями и близкими – совершать голосовые и видеозвонки — поэтому в мессенджере увеличено максимальное число участников групповых звонков до 30 человек.
- Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране – например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов. В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
- Также пользователь или компания может завести канал, чтобы делиться в нем актуальным контентом. Так, например, оперативные штабы по коронавирусу 32 регионов уже ведут информационные каналы в мессенджере. Сведения взяты отсюда.