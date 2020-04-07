За работу в нерабочие дни не будут платить повышенную зарплату

Люди, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную,.
В Роструде рассказали РИА Новости, что эти дни объявлены нерабочими, но с сохранением зарплаты. И поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере.
При этом принцип оплаты труда не меняется, добавили в ведомстве. Так, тем, кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере, то есть месячная зарплата останется прежней.
Тем же, кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя.
Все, что работодателю надо знать про нерабочие дни до 30 апреля: советы Роструда