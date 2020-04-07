За работу в нерабочие дни не будут платить повышенную зарплату

Люди, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную,.

В Роструде рассказали РИА Новости, что эти дни объявлены нерабочими, но с сохранением зарплаты. И поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере.

При этом принцип оплаты труда не меняется, добавили в ведомстве. Так, тем, кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере, то есть месячная зарплата останется прежней.

Тем же, кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя.