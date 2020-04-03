Все, что работодателю надо знать про нерабочие дни до 30 апреля: советы Роструда

Нерабочая неделя, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля, окажется не неделей, а месяцем. Нерабочие дня продлятся до 30 апреля. Что делать работодателям? Мы напомним вам советы от Роструда, которые были даны про первую неделю, но адаптируем их под новый указ Путина.

Кто обязан прекратить работу в нерабочие дни?

Все, кто не указан в пункте 2 Указа президента . Работать могут только следующие организации:

непрерывно действующие организации;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.

Можно ли работать удаленно работникам организаций, которых нет в пункте 2 Указа?

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Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем имеют право на его продолжение в период действия Указа с обязательным соблюдением требований Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Надо ли оплачивать в двойном размере работу в нерабочие дни?

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

Что делать с отпуском в период действия Указа?

В соответствии с Указом установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Если работник находится в отпуске в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г., то отпуск на эти дни не продлевается.

Как вести табель в период действия Указа?

Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.

С 1 января 2013 г. согласно Федеральному закону от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» унифицированные формы по учету труда и его оплаты, утвержденные Постановлением Госкомстата России № 1, не являются обязательными к применению. Работодатели самостоятельно могут установить код для отражения в табеле учета рабочего времени указанный период, учитывая, что он является оплачиваемым.

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Какой штраф за работу в нерабочие дни для организаций?

Если в Роструд поступит информация о нарушении прав работников, работодателю незамедлительно направляется предостережение о недопущении нарушения, а также проводится проверка трудовой инспекции. В случае подтверждения данных фактов, применяются меры инспекторского реагирования, работодателю выдается предписание с требованием устранить нарушения. Неустранение нарушения чревато штрафом для должностных лиц от 1 до 20 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей от 1 до 5 тыс. руб., для юридических лиц от 30 до 50 тыс. руб.

Можно ли уволить в период действия Указа и как оформлять?

В организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней и работники не работают, оформление прекращения трудовых отношений в этот период также не осуществляется.