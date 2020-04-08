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Срок публикации открытых данных о среднесписочной численности перенесут на 8 апреля

ФНС РФ поменяет срок публикации на своем сайте сведений о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий календарный год. Размещение таких данных происходит в рамках публикации открытых данных об организациях. Проект приказа опубликован на портале проектов НПА.

Сейчас публикация данных о среднесписочной численности происходит 1 августа. Налоговики предлагают перенести её на 8 апреля

Напомним, то с 2021 года сведения о среднесписочной численности не будут сдаваться отдельным отчетом. Они будут включены в расчет по страховым взносам

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