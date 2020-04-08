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Fitch изменило на «негативный» прогноз рейтингов 15 российских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на «негативный».

Это связано с коронавирусом, снижением цен на нефть и последовавшим за этим экономическим спадом, передает «Интерфакс».

Рейтинговые действия касаются следующих банков:

  • Райффайзенбанк (рейтинг «ВВВ»);
  • Альфа-банк («ВВ »);
  • Совкомбанк («ВВ »);
  • Московский кредитный банк («ВВ»);
  • Тинькофф Банк («ВВ»);
  • Банк Санкт-Петербург («ВВ»);
  • СДМ-банк («ВВ»);
  • Челиндбанк («ВВ»);
  • Примсоцбанк («ВВ»);
  • Левобережный («ВВ»);
  • Хоум Кредит энд Финанс Банк («ВВ-»);
  • Экспобанк («ВВ-»);
  • Локо-банк («ВВ-»);
  • Банк Уралсиб («ВВ-»);
  • Кредит Европа Банк («ВВ-»).

Прогноз рейтинга Альфа-банка был изменен на «негативный» с «позитивного», для остальных банков прогноз был изменен со «стабильного». РДЭ всех 15 банков были подтверждены на прежних уровнях.

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