Fitch изменило на «негативный» прогноз рейтингов 15 российских банков

Вас обманывали, электроны (отрицательно заряженные частицы) на самом деле бегут от минуса (где из...
так где моя бухгалтерия и где роботы, мне некомфортно писать о том, в чём абсолютно не разбираюсь...
Идя в суд надо быть готовым к проигрышу в широком смысле слова. Хорошие отношения после суда, это...
Может и способен в частности, но в целом - формализм убивает творчество. Связываясь еще в детстве...
А, разве можно полагаться еще на чье то мнение (кроме собственного, не Макса, конечно), если оно ...
Андрей, спасибо за Ваш комментарий. Я, конечно же, понимаю Ваш настрой касаемо суда, и это о...
Нет, мне лень искать в голове...Но, Вы не приводите никаких контраргументов, кроме перехода на ли...
Она это делает, даже если все сдано и уплачено вовремя. Автор не в курсе?...
Как раз ЕГЭ не дает нормальным ребятам поступать в приличные вузы. Еще раз рекомендую посмотреть ...
Я наверное с Сергеем Васильевым в разные какие-то спортмастеры ходил. В те что ходил я, там были ...
посмотрите в медицинские вузы проходной балл ))
Поэтому нужно нанимать фирму, да? Там бухгалтеры не приходящие, вообще никогда не приходящие ...
Да никого.Это просто ОТНОСИТЕЛЬНО объективный способ оценки знаний, с кучей недостатков, но всё ж...
Лимоны уже 300руб за кг со скидкой, типа "из-за повышенного спроса выросли закупочные цены"...
Какие 100 баллов? ВУЗов и специальностей проходными баллами 90+ раз-два и обчёлся, и много выпуск...
Абсолютно верно - если найти приходящего бухгалтера на 5 тысяч в месяц (а некоторые считают, что ...
Прелестно! Прелестно!Вчера заспамил ФСС звонками про подтверждение вида деятельности, про выплаты...
И как говорится "флаг вам в руки" - бегайте по инстанциям с бумажулями, для здоровья полезно. ...
К разработке тестов знаний существует несколько методических подходов,большинство из них не подра...
Сфотографировать некому, вместо кота сижу я,а кот лезет на колени часто...
В СПб стоматологии работают
и на врачей это тоже распространяется?
и мои голубые глазки с мольбой просят погулять/поиграть а хищная пастенка раскрывается в призывно...
как человеку мысленно уже попрощавшемуся с деньгами за путевку на конец мая прям любопытно на ско...
И не препятствует талантам-гениям получать образование. ."Вопреки всем предрассудкам, сын сантехн...
Оно вообще не очень понятно кого отбирает. На 100 баллов только с уровнем знаний 11 классов напис...
Правильно пишет, чего. Карманы работодателя бездонные, оплатит и еще один отпуск....
Да и про ценность устных экзаменов времен СССР я бы поспорила, если честно. Возможностей для злоу...
МахС, можете назвать тему или раздел научных знаний, в котором Ваше мнение не претендовало бы на ...
кое кому дали, к примеру владельцу Крокуса, видимо как особе приближенной к императору ) ...
Вы хорошо отличаете систему высшего образования, созданную для подготовки специалистов одинаковог...
Дополнение: для гениев и избранных институтов есть и доп. образование, и доп. экзамены в этих инс...
Нестандартное мышление (класс V по МКБ-10) было у сочинителей вопроса, который считал, что что бе...
И чего в этом сложного? 40-е годы 20-го века - предсказуемые и непредсказуемые траектории. Вопрос...
так вроде же сделали мораторий
Не забыл.А что, ваш неформализованный гений, надежда мировой науки и т.д., не в состоянии набрать...