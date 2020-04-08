Fitch изменило на «негативный» прогноз рейтингов 15 российских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на «негативный».

Это связано с коронавирусом, снижением цен на нефть и последовавшим за этим экономическим спадом, передает «Интерфакс».

Рейтинговые действия касаются следующих банков:

Райффайзенбанк (рейтинг «ВВВ»);

Альфа-банк («ВВ »);

Совкомбанк («ВВ »);

Московский кредитный банк («ВВ»);

Тинькофф Банк («ВВ»);

Банк Санкт-Петербург («ВВ»);

СДМ-банк («ВВ»);

Челиндбанк («ВВ»);

Примсоцбанк («ВВ»);

Левобережный («ВВ»);

Хоум Кредит энд Финанс Банк («ВВ-»);

Экспобанк («ВВ-»);

Локо-банк («ВВ-»);

Банк Уралсиб («ВВ-»);

Кредит Европа Банк («ВВ-»).

Прогноз рейтинга Альфа-банка был изменен на «негативный» с «позитивного», для остальных банков прогноз был изменен со «стабильного». РДЭ всех 15 банков были подтверждены на прежних уровнях.