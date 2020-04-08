Клерк.Ру

В центре Москвы начали менять плитку. На нее бюджеты не треснут

В период самоизоляции, в самом заразном регионе страны решили поменять плитку в центре.

Плитку меняют в районе станции Чистые пруды. Об этом сообщил телеграм-канал «Москва. Новости.Коронавирус». Приведем кадр из видео:

чп

Действительно, пока все на самоизоляции, никто не мешает, можно и плитку поменять. На плитку бюджет не треснет, если плитка потрескалась. А вот на помощь всем гражданам может и треснуть.

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