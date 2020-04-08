Компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю

Предприятия ищут возможности сократить расходы на персонал, а объединения предпринимателей просят правительство упростить процедуру увольнения сотрудников.

В новых обстоятельствах вдруг всплыла инициатива о введении четырехдневной рабочей недели. При том, что еще недавно экономисты называли её нереалистичной и популистской мерой. О том, кто уже перешел на четырехдневку, пишут «Ведомости».

На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек. Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий. По словам представителя компании, сокращение рабочих часов — лишь часть комплекса антикризисных мер, в который также входит сокращение затрат на услуги сторонних организаций, пересмотр сроков реализации проектов и перераспределение сырья между производствами. Компания нацелена на сохранение рабочих мест и сотрудников, говорит он.

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С 1 апреля правление РЖД, крупнейшего работодателя России (со среднесписочной численностью 711 000 сотрудников в 2019 г.), одобрило ввод неполной рабочей смены или неполной рабочей недели. Изменения графика работы рассматриваются как альтернатива сокращению штата и предпринимаются из-за экономического спада в I квартале 2020 г., ранее написал в письме членам правления гендиректор РЖД Олег Белозеров.

На четырехдневную рабочую неделю временно переведены и сотрудники метрополитена в Екатеринбурге: машинисты и специалисты, обслуживающие станции и пути в ночные часы. После введения режима всеобщей самоизоляции число пассажиров существенно сократилось, и метрополитен перешел на график работы выходного дня.

Для компаний, которые стремятся избежать массовых сокращений, четырехдневная неделя является хорошей альтернативой, говорят эксперты. Она равнозначна сокращению 20% штата.

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Как показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1000 предпринимателей, проведенный с 31 марта по 2 апреля, 16% респондентов уже уволили сотрудников, а еще 31% собираются сделать это в ближайшее время.